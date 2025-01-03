وبحسب ما أوردته السلطات الأمريكية، فقد وقعت الحادثة عصر أمس الخميس، قرب المطار البلدي في فوليرتون.

وأكدت شرطة فوليرتون عبر منصة إكس "تسجيل حالتَي وفاة" في حادثة تحطم الطائرة، مضيفة أن من بين المصابين "نُقل 10 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج، فيما عولج 8 آخرون في الموقع".

من جهته قال ضابط في شرطة المدينة لقناة تليفزيونية محلية، إنّ المحقّقين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان القتيلان من ركاب الطائرة أم من عمّال المصنع الذي تحطّمت فيه.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية فجوة كبيرة على سطح أحد المصانع يتصاعد منها الدخان.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران الفيدرالية أن الطائرة المنكوبة من طراز Van's Aircraft RV-10 من أربعة مقاعد فقط، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.