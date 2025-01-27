الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
بينهم أربيل يهود.. نتنياهو: سيُفرج عن 6 أسرى إسرائيليين مقابل عودة النازحين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يقضي بإطلاق سراح 6 محتجزين إسرائيليين، بينهم أربيل يهود، مقابل السماح للمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
بينهم أربيل يهود.. نتنياهو: سيُفرج عن 6 أسرى إسرائيليين مقابل عودة النازحين
نتنياهو يعلن إطلاق 6 محتجزين إسرائيليين مقابل عودة نازحين إلى شمال غزة. / AFP
27 يناير 2025

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه بعد مفاوضات مكثفة "ستُنفذ جولة جديدة من عملية إطلاق سراح المحتجزين يوم الخميس المقبل". وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل إطلاق سراح أربيل يهود والجندي أغام بيرغر، ومحتجز آخر لم يُكشف عن اسمه، إضافة إلى 3 محتجزين ستُطلِق حماس سراحهم يوم السبت.

وأضاف البيان أن حماس قدمت قائمة تتضمن أوضاع جميع المحتجزين الذين سيُفرج عنهم في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستسمح بعودة الفلسطينيين النازحين في غزة إلى شمال القطاع اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، في إطار الاتفاق.

من جهتها أكدت قطر، التي قامت بدور الوسيط، التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يشمل تسليم حماس للمحتجزة أربيل يهود واثنين آخرين قبل يوم الجمعة، وتسليم ثلاثة آخرين يوم السبت، مقابل سماح إسرائيل بعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع ابتداءً من الاثنين.

في المقابل، أعلنت حركة حماس في بيان أنها سلمت الوسطاء قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق.

يُذكر أن نتنياهو كان قد رهَن في وقت سابق السماح بعودة مئات الآلاف من المهجرين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بإطلاق سراح أربيل يهود، التي تختلف الأطراف بشأن تصنيفها، إذ تعتبرها الفصائل الفلسطينية عسكرية، فيما تصرّ إسرائيل على أنها مدنية، وفق إعلام عبري.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us