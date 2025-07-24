الخارجية التركية تحذر من محاولات الكنيست ضم الضفة الغربية، وتقول إن أي محاولة من جانب إسرائيل للضم غير شرعية واستفزازية، وتهدف إلى تقويض جهود السلام.

استشهاد نحو ثلاثة وتسعين بينهم مجوعون، والقسام تعلن قتل وإصابة أكثر من خمسة عشر عسكريا إسرائيليا في ثلاث عمليات نفذتها ضد القوات المتوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

سوريا طلبت دعما رسميا من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وعلى الأخص تنظيم داعش.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، ويشمل الطلب أيضا مساعدات في مجالات التدريب والاستشارات والدعم الفني.