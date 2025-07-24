تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا: ضم إسرائيل الضفة الغربية غير شرعي
في أخبارنا لهذا اليوم.. الخارجية التركية تحذر من خطوات الكنيست لضم الضفة الغربية، ودمشق تطلب دعماً رسمياً من أنقرة لتعزيز دفاعاتها
تركيا: ضم إسرائيل الضفة الغربية غير شرعي / TRT Global
منذ 16 ساعات

الخارجية التركية تحذر من محاولات الكنيست ضم الضفة الغربية، وتقول إن أي محاولة من جانب إسرائيل للضم غير شرعية واستفزازية، وتهدف إلى تقويض جهود السلام.

استشهاد نحو ثلاثة وتسعين بينهم مجوعون، والقسام تعلن قتل وإصابة أكثر من خمسة عشر عسكريا إسرائيليا في ثلاث عمليات نفذتها ضد القوات المتوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

سوريا طلبت دعما رسميا من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وعلى الأخص تنظيم داعش.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، ويشمل الطلب أيضا مساعدات في مجالات التدريب والاستشارات والدعم الفني.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us