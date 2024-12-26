وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال قصفت عربة بث تليفزيوني أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 صحفيين كانوا داخلها.

وأشارت "وفا" إلى أنه من بين الصحفيين الشهداء "الصحفي أيمن الحدي الذي وصل إلى المستشفى برفقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلهما الأول، إلا أنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه الذين كانوا عند باب المستشفى في عربة للبث التليفزيوني".

201 صحفي شهيد

وباستشهاد الصحفيين الخمسة، ارتفع عدد الشُّهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 201 صحفي وصحفية، وفق ما جاء ببيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأوضح المكتب أن "جيش الاحتلال قصف سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، واغتال الزملاء الصحفيين الخمسة في أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات".

وأدان بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعياً "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما دعا المكتب الإعلامي إلى ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وممارسة الضغط "بشكل جدي وفاعل" لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

وحمّل المكتبُ "الاحتلالَ الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

استهداف المنازل والخيام

واليوم الخميس، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بغارات إسرائيلية استهدفت منزلين في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد 8 فلسطينيين، بينهم طفلان و3 سيدات، في قصف طائرة إسرائيلية منزلا لعائلة "الدهشان" في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

فيما قال شهود عيان إن جيش الاحتلال نفذ قصفا مدفعيا متواصلا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية وطائرات مسيرة، وأضافوا أن فلسطينيين أُصيبوا بجراح بعد استهداف مجموعة مواطنين في "شارع المغربي" بمدينة غزة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا لعائلة "رضوان" في شارع غزة القديم بجباليا البلد، وفق شهود عيان.

وأمس الأربعاء، قال جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان: "استشهد 5 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين بقصف الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة دلول بحي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت المنزل، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء. ولا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل جهودها للبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل.

كما قصف جيش الاحتلال خيمة للنازحين داخل نادي الجزيرة بمحيط متنزه بلدية غزة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان، إن طواقمه تمكنت من انتشال 3 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف الخيمة.

وفي جنوب القطاع، استهدف جيش الاحتلال تجمعاً بمنطقة البيوك بمدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، في بيان إحصائي أمس الأربعاء، إن الاحتلال "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيداً و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و361 شهيداً و107 آلاف و803 مصابين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.