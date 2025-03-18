الحرب على غزة
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الاحتلال يُسقِط شهيداً ومصابين بهجماته على مدن الضفة ويواصل اجتياح جنين وقلقيلية
استُشهد فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة قلقيلية ومناطق عدة شمالي الضفة الغربية، فيما وسّع عدوانه فجراً بإعادة اقتحام الحي الشرقي في جنين.
الاحتلال يُسقِط شهيداً ومصابين بهجماته على مدن الضفة ويواصل اجتياح جنين وقلقيلية
مركبات تابعة لجيش الاحتلال خلال عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية / AP
18 مارس 2025

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن "الشاب خالد صالح قرعان (25 عاماً) قد استُشهد برصاص الاحتلال في قلقيلية"، مضيفة أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في المدينة.

وأكد شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم قلقيلية فجراً وسط اشتباكات مع عدد من الفلسطينيين، إذ استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بينما رد الشبان برشق الجنود بالحجارة.

وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال مدينة طوباس فجراً وحاصر منزلاً فلسطينياً، حسب شهود عيان أشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصاً على الأقل.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه فجر الثلاثاء بإعادة اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين باستخدام آليات عسكرية وناقلات جند مدرعة. وذكر شهود عيان أن الجيش نفذ سلسلة اقتحامات في الحي وسط فرض منع للتجوال، إذ تستمر قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية المسماة "السور الحديدي" منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين (غير حكومية) عن "ارتفاع عدد النازحين في المخيم إلى 21 ألف شخص، نتيجة العمليات العسكرية للاحتلال"، مشيرة إلى "تضرر 512 منزلاً ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، واعتقال نحو 202 فلسطينياً، إضافة إلى إخضاع العشرات للتحقيق الميداني".

كما يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مخيم طولكرم لليوم الخمسين، وفي مخيم نور شمس لليوم السادس والثلاثين.

ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 935 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و640 شخصاً، وفقاً للمعطيات الفلسطينية الرسمية.

وبدعم من الولايات المتحدة، ترتكب إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

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