تركيا
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رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج السعودي في المدينة المنورة
التقى رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، في المدينة المنورة، وذلك في إطار التحضيرات لموسم الحج لعام 2025.
رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج السعودي في المدينة المنورة
رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في المدينة المنورة / AA
15 أبريل 2025

جاء ذلك حسب منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء.

وأشار أرباش في منشوره، إلى مشاركته في افتتاح منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة، وتلقيه معلومات حول استعدادات السعودية لاستضافة الحجاج.

وذكّر أرباش في منشوره بأن تركيا حصلت على جائزة "تنظيم الحج الأكثر انضباطاً" لعامين متتاليين في 2023 و2024، الممنوحة من وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأكد رئيس الشؤون الدينية التركي حرصهم هذا العام أيضاً على التنظيم الدقيق لشؤون الحجاج الأتراك قائلاً: "سنعمل هذا العام أيضاً بكل دقة لنكون الأفضل. العمل علينا، والتوفيق من الله".

وانطلق منتدى العمرة والزيارة أمس الاثنين في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة ويختتم أعماله غدا الأربعاء.

مصدر:TRT ARABI
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