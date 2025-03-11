جاء ذلك في مؤتمر صحفي لياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، الثلاثاء، غداة لقاءٍ جمع أعضاءها بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال الفرحان إنه "لا أحد فوق القانون، وكل من هو متورط بالانتهاكات سيخضع (للمساءلة) ضمن صلاحيات اللجنة، وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة".

وأوضح أن اللجنة "لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها وستلتزم الحفاظ على خصوصية الشهود، على أن تقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة".

وأعلن أن اللجنة ستعمل على إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، مشيراً إلى انفتاحها على "التعاون الدولي لكنها تفضّل الاستعانة بالإمكانات الوطنية".

وتابع: "سنعمل على الأرض وسنستمع إلى الشهود، ولن نكتفي بمقاطع الفيديو التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار الفرحان إلى أن ما شهدته مدن الساحل في 6 مارس/آذار الجاري "أظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي"، في إشارةٍ إلى مخلفات النظام المخلوع.

وأوضح أن اللجنة باشرت عملها باجتماعها مع رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الأخير شدد خلال الاجتماع على "أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا".

في السياق، أفاد الفرحان بأن عمل اللجنة يأتي ضمن "اعتزام سوريا الجديدة ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".

واستدرك: "تؤكد اللجنة استقلاليتها، والتزامها معايير الحياد؛ الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث"، كما تحدث عن وضع اللجنة برنامجاً لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، في إطار عمليات التحقيق والتقصي، حسب المصدر ذاته.

وشُكلت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري بقرار من الرئيس السوري، وتتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.

وأنيطت باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، وكذلك “التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلاً عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".

والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد المنهار، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفَّذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.

يُشار إلى أنه بعد انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام المنهار، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.