سوريا الجديدة
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ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على درعا جنوبي سوريا إلى 4
ارتفعت حصيلة القتلى إلى 4 سوريين الأربعاء، جراء الغارات التي نفذتها إسرائيل الاثنين على محافظة درعا، بعد وفاة شاب متأثراً بجراحه، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري في بيان عبر حسابه على منصة "إكس".
ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على درعا جنوبي سوريا إلى 4
تشييع ضحايا العدوان الإسرائيلي في محافظة درعا السورية
19 مارس 2025

وأفاد الدفاع المدني السوري بوفاة أحد الشبان المصابين متأثراً بجراحه "لتصبح الحصيلة مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم 4 أطفال وامرأة"، دون مزيد من التفاصيل حول هوية الشاب. وأشار البيان إلى أن من بين المصابين 3 من متطوعي الدفاع المدني.

والاثنين، نفذت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع متعددة بمحافظة درعا (جنوب)، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في واقعة أدانتها عدة دول عربية وأجنبية واعتبرتها "انتهاكاً صارخاً" لسيادة سوريا والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، فاحتلت المنطقة السورية العازلة وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.

كذلك، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، ما دمر مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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