سياسة
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أكسيوس: ترمب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو
ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأحد نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو/أيار في أول زيارة خارجية له في فترة رئاسته الثانية.
أكسيوس: ترمب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو
أكسيوس: ترمب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو / Reuters
31 مارس 2025

وقال ترمب هذا الشهر إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر فيه الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

وكان ترمب قد ذكر في السادس من مارس/آذار أنه من المرجح أن يزور المملكة خلال الشهر والنصف القادمين. وأشار إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت إلى الرياض عام 2017 للإعلان عن استثمارات سعودية بلغت آنذاك نحو 350 مليار دولار.

ووفقا للمصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر أكسيوس أن مصدراً قال إن 28 أبريل/نيسان كان موعداً محتملا للزيارة لكن تم تأجيله، في حين قال مسؤول ومصدر مطلع إن الخطة الحالية هي أن يسافر ترمب إلى السعودية في منتصف مايو/أيار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد ترمب بإضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام، وهي سلسلة من عمليات التطبيع التي تفاوضت عليها إدارته بين إسرائيل وبعض دول الخليج خلال ولايته الأولى. وقال ترمب إن دولاً أخرى ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات.

وبينما أشار البيت الأبيض إلى السعودية كمشارك محتمل في الاتفاقيات، فإن لدى السعوديين تحفظات تجاه إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

مصدر:TRT Arabi
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