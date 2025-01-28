سياسة
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ترمب يعلن بدء مايكروسوفت محادثات لشراء تيك توك
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن شركة "مايكروسوفت" قد بدأت محادثات لشراء تطبيق "تيك توك" الصيني، مشيراً إلى رغبته في رؤية "حرب عروض" خلال عملية بيع التطبيق.
ترمب يعلن بدء مايكروسوفت محادثات لشراء تيك توك
مقر شركة تيكتوك في ولاية كاليفورنيا / Reuters
28 يناير 2025

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إنه تحدث مع عديد من المستثمرين بشأن "تيك توك"، مؤكداً أن التطبيق لاقى اهتماماً كبيراً من شركات كبرى. وأضاف أن مايكروسوفت تجري محادثات مع الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" من أجل شرائه، وأنها تستعد لتقديم عرض بهذا الشأن.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود عديد من المستثمرين والشركات التي ستقدم عروضاً لشراء "تيك توك"، معبراً عن رغبته في رؤية منافسة قوية بين العروض في هذه المرحلة.

وفي ما يخص التدخل الصيني، شدد ترمب على أنه لا يريد أن تكون الصين طرفاً في هذه العملية.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدر ترمب تعليمات لوزارة العدل بتأجيل تنفيذ قانون حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 75 يوماً، موضحاً أن هذا القرار يهدف إلى منع الإغلاق المفاجئ للتطبيق الذي يستخدمه ملايين الأمريكيين، ومنح الفرصة للتوصل إلى اتفاق يضمن حماية الأمن القومي.

كما أضاف ترمب أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن التطبيق سيكون بلا قيمة وسيتعين إغلاقه، معرباً عن اعتقاده بأن قيمة "تيك توك" قد تصل إلى تريليون دولار.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، أبلغت "تيك توك" مستخدميها في الولايات المتحدة بأن التطبيق "لن يكون متاحاً مؤقتاً" اعتباراً من 19 من الشهر ذاته، مع بدء سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.

من جهتها، صدّقت المحكمة العليا الأمريكية في 17 يناير/كانون الثاني الجاري على تطبيق قانون حظر "تيك توك" في حال لم يتم بيعه لشركة أمريكية، موضحة أن الكونغرس اعتبر أن نقل ملكية "تيك توك" هو الحل لمعالجة المخاوف المتعلقة بجمع البيانات وعلاقته بجهة أجنبية تهدد الأمن القومي.

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