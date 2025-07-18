وشهدت الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"، إدانات دولية للغارات الإسرائيلية، وسط دعوات لاحترام سيادة سوريا وميثاق الأمم المتحدة.

وشكر المندوب الدائم لسوريا السفير، قصيّ الضحاك، المجلس على سرعة الاستجابة لطلب بلاده بعقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على بلاده، مشدداً على إدانة دمشق بأشد العبارات “الاعتداء السافر”.

وقال إن الاعتداء "يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة دولة عضو في المنظمة"، وأعلن رفض بلاده القاطع "الذرائع التي تسوقها السلطات الإسرائيلية لتبرير هذه الأفعال العدوانية"، واصفاً هذه الممارسات بأنها "ليست سوى امتداد لسياسات الاحتلال الممنهجة الرامية إلى تقويض استقرار سوريا وجرها إلى ساحة الصراع".

وطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، وحث المجتمع الدولي على التصدي لهذا "التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين ولوحدة وسلامة الأراضي السورية".

بدوره، قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز، إن عدوان إسرائيل المستمر على سوريا يقوِّض جهودها لإعادة الإعمار، وأكد أن سوريا برهنت على التزامها الانتقال السياسي الشامل والمصالحة الوطنية بإحراز تقدم ملحوظ رغم التحديات العديدة.

وشدد يلديز على دعم بلاده جهود سوريا في تحقيق السلام والتعافي وإعادة الإعمار منذ البداية، ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية تُزعزع استقرار المنطقة وتزيد من الخسائر في صفوف المدنيين ونزوحهم.

ودعا يلديز مجلس الأمن إلى تهدئة التوتر ووقف العدوان الإسرائيلي فوراً، وأعرب عن دعمه لجهود الحكومة السورية للحفاظ على الهدوء في محافظة السويداء ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، وللمساعدة في ضمان محاسبة المتسببين بالعنف في المنطقة.

وأكد أن تركيا تؤمن إيماناً راسخاً بعزيمة الشعب السوري وحكومته، والتزامها دعم جهود سوريا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لجميع السوريين.

من جهته، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن رفض بلاده الهجمات، مؤكداً دعم موسكو لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

بدوره، شدد نائب مندوب الصين الدائم، غينغ شوانغ، على إدانة بلاده "القاطعة" للغارات، مطالباً إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من جميع الأراضي السورية، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

أما القائمة بأعمال مندوب البعثة الدائمة للولايات المتحدة، دوروثي شيا، فأعربت عن إدانتها القاطعة للعنف في السويداء، مؤكدةً أن الولايات المتحدة تتعاون بنشاط مع جميع الأطراف في سوريا لتحقيق التكامل ومستقبل أكثر ازدهاراً للسوريين.

وذكرت شيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لديه رؤية لسوريا مستقرة تعيش بسلام مع نفسها ومع جيرانها، وأن واشنطن تدعم الوحدة الوطنية السورية، وتعمل مع الدول الحليفة، بما فيها تركيا، للتوصل إلى حل سلمي وشامل للأقليات.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية بمحافظة السويداء، تدخلت على أثرها قوات من الجيش السوري والأمن لإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعَّدت عدوانها على سوريا، وشنت، الأربعاء، غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنها "حماية الدروز" في سوريا ذريعةً لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا "منزوع السلاح".

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية في سوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.