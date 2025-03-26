وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) يوم الثلاثاء، أدان كانيل ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، قائلاً: "تُواصِل إسرائيل القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة، وسط إفلات تام من العقاب توفّره الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الكوبي أن إسرائيل تستهدف "المستشفيات ومخيمات اللاجئين ومرافق الأمم المتحدة"، في ما اعتبره "انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي".

وأرفق كانيل بمنشوره صورة تُظهِر فلسطينيين نازحين من منازلهم في قطاع غزة، في ظل ما وصفه بـ"العدوان الوحشي".

وتتعرض الإدارة الأمريكية لانتقادات حادة بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل في الحرب على غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي ظل هذه الحرب التي تواصلها تل أبيب في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه الأطفال في غزة أوضاعاً مأسوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلاً.