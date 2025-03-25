رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكتسب العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة "رغم محاولات تسميمها، زخماً مختلفاً" خلال الولاية الثانية لنظيره الأمريكي دونالد ترمب. وقال أردوغان إنه ناقش هاتفياً مع ترمب عديداً من القضايا المهمة، ومنها إزالة جميع العقبات أمام هدف الوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مئة مليار دولار، واصفاً المحادثة بـ"الودية للغاية".

على صعيد آخر، أعلنت جماعة الحوثي، فجر اليوم، تنفيذ هجمات جديدة استهدفت مطار بن غوريون في إسرائيل، والاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، مما أسفر عن "إفشال هجوم جوي كان يجري التحضير له ضد اليمن".

ومن جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، قصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا، بزعم احتوائهما على "قدرات عسكرية". وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.

وفي شأن مختلف، قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، إن البلاد على شفا حرب أهلية مجدداً، محملاً الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه ريك مشار المسؤولية عن ذلك.

اختتمت محادثات مغلقة بين مسؤولين أمريكيين وروس، استمرت نحو اثنتي عشرة ساعة في الرياض، جرى خلالها بحث إمكانية التوصل إلى هدنة جزئية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومن المقرر أن يصدر البيت الأبيض والكرملين، اليوم، بياناً مشتركاً يلخص نتائج المفاوضات، التي كانت موسكو قد وصفتها مسبقاً بأنها "ستكون صعبة".