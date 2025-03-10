الحرب على غزة
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"يعرضهم للخطر".. عائلات أسرى يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قطع الكهرباء عن غزة
أعلن عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين إمهال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهددوا بالتوجه إلى المحكمة العليا، معتبرين أن القرار يعرّض حياة ذويهم المحتجَزين بالقطاع للخطر.
"يعرضهم للخطر".. عائلات أسرى يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قطع الكهرباء عن غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة / Reuters
10 مارس 2025

وقال موقع "والا" العبري إن العشرات من عائلات "المختطفين" وجّهوا، قبل وقت قصير مساء اليوم الاثنين، رسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة وإيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فوراً، أو سيتقدمون بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) خلال 24 ساعة"، وفق الموقع.

وحذرت العائلات في رسالة بعثت بها عبر محامين إلى نتنياهو وساعر وكوهين من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".

وأفاد "والا" بأن الرسالة "استشهدت بالموقف المنسوب إلى الجيش الإسرائيلي، والذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري أيضاً لمنع الأمراض التي قد تعرض المختطفين للخطر". كما استشهدت بأقوال الأسير إيلي شرعابي، الذي قال بعد إطلاق سراحه قبل حوالي شهر: "أول من عانى من التصريحات التي أدلى بها السياسيون الإسرائيليون في وسائل الإعلام، هم نحن، المختطفين، (..) يمكنك معرفة ما يحدث في الأخبار من خلال سلوك آسرينا".

وأمس الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فوراً".

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية دورون أربيلي لصحيفة "معاريف" العبرية: "فصلنا الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة".

ويعاني عموم سكان قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات.

وتعليقاً على قرار قطع الكهرباء، قال متحدث حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان الاثنين، إن الحديث الإسرائيلي عن خطط عسكرية لاستئناف القتال بغزة وقرار قطع الكهرباء المقطوعة أصلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي "خيارات فشلت وتشكل تهديداً على أسراه الذين لن يحررهم إلا بالتفاوض".

مصدر:TRT Arabi
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