جاء ذلك في ردّ كتشلي على استفسار موجه للخارجية التركية بشأن دعوة القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأنقرة إلى الوزارة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق إلى الاتهامات التي وجهها بعض المسؤولين الإيرانيين إلى تركيا، مشيراً إلى أنه في "الآونة الأخيرة، ازدادت الانتقادات العلنية من مسؤولين إيرانيين لتركيا"، مضيفاً: "وكنّا أرسلنا ملفاً بهذا الشأن إلى الجانب الإيراني".

وشدد كتشلي على أن بلاده "تعتقد أن قضايا السياسة الخارجية لا ينبغي بحال من الأحوال أن تُستخدم مادةً بالسياسة الداخلية".

وأشار إلى أن تركيا تولي العلاقة مع إيران أهمية كبيرة، مضيفاً أن "تعزيز هذه العلاقات مهم لنا". لافتاً إلى أن بلاده تلتقي المسؤولين الإيرانيين بانتظام من أجل تبادل وجهات النظر.