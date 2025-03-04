تركيا
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أنقرة: وجهنا ملفاً إلى طهران بشأن الانتقادات العلنية من مسؤولين إيرانيين لتركيا
أكد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة دعت اليوم القائم بأعمال السفارة الإيرانية بأنقرة لزيارة مقر الوزارة، وناقشت معه قضايا ثنائية.
أنقرة: وجهنا ملفاً إلى طهران بشأن الانتقادات العلنية من مسؤولين إيرانيين لتركيا
المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي / AA Archive
4 مارس 2025

جاء ذلك في ردّ كتشلي على استفسار موجه للخارجية التركية بشأن دعوة القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأنقرة إلى الوزارة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق إلى الاتهامات التي وجهها بعض المسؤولين الإيرانيين إلى تركيا، مشيراً إلى أنه في "الآونة الأخيرة، ازدادت الانتقادات العلنية من مسؤولين إيرانيين لتركيا"، مضيفاً: "وكنّا أرسلنا ملفاً بهذا الشأن إلى الجانب الإيراني".

وشدد كتشلي على أن بلاده "تعتقد أن قضايا السياسة الخارجية لا ينبغي بحال من الأحوال أن تُستخدم مادةً بالسياسة الداخلية".

وأشار إلى أن تركيا تولي العلاقة مع إيران أهمية كبيرة، مضيفاً أن "تعزيز هذه العلاقات مهم لنا". لافتاً إلى أن بلاده تلتقي المسؤولين الإيرانيين بانتظام من أجل تبادل وجهات النظر.

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