وذكرت المصادر أن نائب الوزير يلماز سيجري في إطار زيارته إلى العراق، لقاءات رفيعة المستوى في كل من بغداد وأربيل، تركز على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وسيناقش الاجتماع، وفقاً للمصادر ذاتها، عدة ملفات بارزة، من بينها التأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لدفع العلاقات قدماً على أساس أجندة إيجابيّة وإطار مؤسسي، بالإضافة إلى متابعة مراحل التصديق والتنفيذ للاتفاقيات التي وُقعت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في أبريل/نيسان 2024.

وسيشهد الاجتماع أيضاً بحث التطورات المرتبطة بالأمن الإقليمي، إذ ستشيد تركيا بالجهود التي تبذلها حكومة السوداني للحفاظ على استقرار العراق في مواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والتطورات في سوريا، بحسب المصادر.

ومن المتوقع أن تعرب تركيا عن ترحيبها بإعلان السلطات العراقية تنظيم PKK الإرهابي "منظمة محظورة"، مع التأكيد على تطلع أنقرة لإعلان الحزب منظمة إرهابيّة رسميّاً والعمل على تطهيره بالكامل من الأراضي العراقية.

وسيتناول الاجتماع سبل تسريع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، فضلاً عن تأكيد أهمية حماية أمن ورفاه التركمان باعتبارهم جسراً إنسانيّاً متيناً بين البلدين.

وكانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 أبريل/نيسان 2024، قد شكلت نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين البلدين، إذ جرى خلالها التوقيع على 27 وثيقة قانونيّة في مجالات متعددة، من ضمنها اتفاقية "الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك" التي أرست الأسس لتشكيل مجموعة التخطيط المشتركة واللجان الدائمة المرتبطة بها.

يشار إلى أن الاجتماع الأول للتحضير لأعمال المجموعة، كان قد عقد في أنقرة بتاريخ 14أغسطس/آب 2024، بينما استضافت مدينة أنطاليا، في 13 أبريل/نيسان الجاري، الاجتماع الخامس لآلية الأمن رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، برئاسة وزيري خارجية البلدين.