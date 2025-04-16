تركيا
2 دقيقة قراءة
بغداد تستضيف الاجتماع التحضيري الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا والعراق
يُعقد في العاصمة العراقية بغداد، غداً 17 أبريل/نيسان، الاجتماع التحضيري الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا والعراق، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره العراقي محمد حسين بحر العلوم، وذلك وفقاً لمصادر في وزارة الخارجية التركية.
بغداد تستضيف الاجتماع التحضيري الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا والعراق
بغداد تستضيف الاجتماع التحضيري الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا والعراق / AA Archive
16 أبريل 2025

وذكرت المصادر أن نائب الوزير يلماز سيجري في إطار زيارته إلى العراق، لقاءات رفيعة المستوى في كل من بغداد وأربيل، تركز على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وسيناقش الاجتماع، وفقاً للمصادر ذاتها، عدة ملفات بارزة، من بينها التأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لدفع العلاقات قدماً على أساس أجندة إيجابيّة وإطار مؤسسي، بالإضافة إلى متابعة مراحل التصديق والتنفيذ للاتفاقيات التي وُقعت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في أبريل/نيسان 2024.

وسيشهد الاجتماع أيضاً بحث التطورات المرتبطة بالأمن الإقليمي، إذ ستشيد تركيا بالجهود التي تبذلها حكومة السوداني للحفاظ على استقرار العراق في مواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والتطورات في سوريا، بحسب المصادر.

ومن المتوقع أن تعرب تركيا عن ترحيبها بإعلان السلطات العراقية تنظيم PKK الإرهابي "منظمة محظورة"، مع التأكيد على تطلع أنقرة لإعلان الحزب منظمة إرهابيّة رسميّاً والعمل على تطهيره بالكامل من الأراضي العراقية.

وسيتناول الاجتماع سبل تسريع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، فضلاً عن تأكيد أهمية حماية أمن ورفاه التركمان باعتبارهم جسراً إنسانيّاً متيناً بين البلدين.

وكانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 أبريل/نيسان 2024، قد شكلت نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين البلدين، إذ جرى خلالها التوقيع على 27 وثيقة قانونيّة في مجالات متعددة، من ضمنها اتفاقية "الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك" التي أرست الأسس لتشكيل مجموعة التخطيط المشتركة واللجان الدائمة المرتبطة بها.

يشار إلى أن الاجتماع الأول للتحضير لأعمال المجموعة، كان قد عقد في أنقرة بتاريخ 14أغسطس/آب 2024، بينما استضافت مدينة أنطاليا، في 13 أبريل/نيسان الجاري، الاجتماع الخامس لآلية الأمن رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us