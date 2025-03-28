سياسة
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إلغاء تأشيرة طالبة تركية بأمريكا
في أخبارنا لهذا اليوم.. واشنطن تلغي تأشيرة الطالبة التركية رميساء أوزتورك، وحماس تجدد استعدادها للتفاوض مع إسرائيل
إلغاء تأشيرة طالبة تركية بأمريكا / TRT Global
28 مارس 2025

واشنطن تلغي تأشيرة الطالبة التركية رميساء أوزتورك، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدّعي أن بلاده تمنح تأشيرة الدخول كطالب، لكن في حال مشاركة الطالب في "تخريب الجامعات، وإزعاج الطلاب والاستيلاء على المباني وخلق الفوضى وغير ذلك، فإن التأشيرة يجري إلغاؤها".

لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الصومالي في أنقرة أكد فيه أردوغان أن تركيا تولي أهمية للسلام والأمن وسلامة أراضي الصومال، وأن الدعم المقدم لعملية إرساء السلام والاستقرار الدائمين مع إثيوبيا سيستمر من دون انقطاع.

حماس تجدد استعدادها للتفاوض مع إسرائيل والمحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.

مصدر:TRT Arabi
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