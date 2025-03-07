وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية في بروكسل: "لقد كنّا دائما إلى جانب بعضنا البعض. نحن حلفاء أوفياء ومخلصون"، وشدد على أنّ فرنسا تُكنّ مشاعر "احترام وصداقة" للولايات المتحدة وقادتها و"يحقّ لها أن تُطالب بالمثل".

في سياق ذلك، اتّهم الرئيس الفرنسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "إمبريالي يحرّف التاريخ" ارتكب "مغالطة تاريخية" عبر مقارنته سيد الإليزيه بنابليون بونابرت.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحافي نفسه إنّ "نابليون قاد فتوحات. القوة الإمبريالية الوحيدة التي أراها اليوم في أوروبا هي روسيا، وهو (بوتين) إمبرياليّ يحرّف التاريخ وهوية الشعوب".