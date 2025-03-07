سياسة
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ماكرون يرد على تصريحات لترمب حول التزام باريس الدفاع عن واشنطن ويتهم بوتين بأنه "يحرّف التاريخ"
ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس على تصريحات لنظيره الأمريكي دونالد ترمب شكك فيها بالتزام فرنسا الدفاع عن الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، وقال إنّ الفرنسيين "حلفاء أوفياء ومخلصون".
ماكرون يرد على تصريحات لترمب حول التزام باريس الدفاع عن واشنطن ويتهم بوتين بأنه "يحرّف التاريخ"
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض بواشنطن / Reuters
7 مارس 2025

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية في بروكسل: "لقد كنّا دائما إلى جانب بعضنا البعض. نحن حلفاء أوفياء ومخلصون"، وشدد على أنّ فرنسا تُكنّ مشاعر "احترام وصداقة" للولايات المتحدة وقادتها و"يحقّ لها أن تُطالب بالمثل".

في سياق ذلك، اتّهم الرئيس الفرنسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "إمبريالي يحرّف التاريخ" ارتكب "مغالطة تاريخية" عبر مقارنته سيد الإليزيه بنابليون بونابرت.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحافي نفسه إنّ "نابليون قاد فتوحات. القوة الإمبريالية الوحيدة التي أراها اليوم في أوروبا هي روسيا، وهو (بوتين) إمبرياليّ يحرّف التاريخ وهوية الشعوب".

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