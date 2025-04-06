وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن الحادث وقع في منطقة وادي أبو الحمص قرب قرية النعمان شرق بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت على مجموعة من العمال في أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس. ونتج عن ذلك إصابة أحد الجرحى (17 عاماً) بعيارين ناريين في الفخذ، وآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفم، وثالث برضوض وجروح جراء الاعتداء بالضرب.

وفي تطورات متزامنة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء مروره قرب جدار الضم والتوسع العنصري قرب قرية رمانة غربي المدينة، حسب مصادر محلية.

أما في مدينة طولكرم ومخيماتها، فقد دخل العدوان الإسرائيلي يومه السبعين، إذ دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة والمخيمات، ونشرت فرق مشاة داخل الأحياء، وهاجمت المنازل وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الضوئية.

واستمرت القوات في تمركزها داخل عدة منازل حوّلتها إلى ثكنات عسكرية. وأفادت المصادر بأن العدوان أسفر عن استشهاد 13 شخصاً، بينهم طفل وامرأتان، كما أُصيب عديد من المواطنين واعتُقل آخرون، كما نزحت أكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس بسبب الهجمات المتواصلة.

وفي قلقيلية، استهدفت مجموعة مقاومين قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عزون شرق المدينة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة وأرسلت تعزيزات كبيرة إليها.

وأفادت المصادر بأن مقاومين آخرين ألقوا قنبلتين يدويتين على حاجز عسكري قرب مستوطنة "حومش" في نابلس، ما زاد حدة التوترات في المنطقة، كما استهدف مقاومون قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة خلال انسحابها من بلاطة البلد، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابين في المدينة.

وفي شمال الضفة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء بلدة طمون بمحافظة طوباس في وقت مبكر اليوم. وفي وقت لاحق، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في وادي الحمص شمال شرق بيت لحم.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا ومخيم الفوار وبلدة يطا جنوب الخليل، بالإضافة إلى بلدة زعترة شرق بيت لحم.

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون مساء أمس السبت، مزارعين ومركبات قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال، إذ رشقوا المزارعين والمركبات بالحجارة.

وفي مدينة القدس، اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقال شهود عيان إن مجموعات من المستوطنين دخلت إلى المسجد الأقصى وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال.

وحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى 21 مرة خلال شهر مارس/آذار، الذي تزامن مع شهر رمضان. وأشارت المحافظة إلى أن نحو 13 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدوا طقوساً تلمودية داخل المسجد في انتهاك لحرمة المكان.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.