أفادَ مَرصَدٌ حقوقيٌّ سوريٌّ بمقتلِ شخصينِ على الأقلِّ، جرَّاءَ الضرباتِ الإسرائيليةِ التي استهدفَتْ مَقَرّاً لوَحْدَةٍ عسكريةٍ جنوبَ غربيِّ دمشقَ، فيما أكَّدَ جيشُ الِاحتلالِ الإسرائيليُّ قَصْفَهُ أهدافاً عسكريةً تحوي أسلحةً في جنوبِ البلادِ.

في سياقٍ متصلٍ، أدانتْ حركةُ حماسَ العدوانَ الإسرائيليَّ الأخيرَ على الأراضي السوريةِ، معتبِرةً ذلك انتهاكاً صارخاً على السيادةِ السوريةِ، كما دعَتِ الحركةُ المجتمَعَ الدَّوْلِيَّ والأممَ المتحدةَ لمحاسبةِ "انتهاكاتِ الاحتلالِ" على حَدِّ تعبيرِها.

في تَطوُّرٍ آخَرَ، توصّلَتْ أوكرانيا إلى اتفاقٍ مع الولاياتِ المتحدةِ حولَ بنودِ صفقةِ المعادنِ النادرةِ، مُقابِلَ تَخلِّي واشنطنَ عن مَطلَبِها بالحصولِ على الحَقِّ في تحقيقِ إيراداتٍ مُحتمَلةٍ تصِلُ إلى خمسِمِئةِ مليارِ دولارٍ مِنَ استغلالِ هذهِ المواردِ.

في سياق آخَر، أعلنَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترمب، عزمَ بلادِهِ على طَرْحِ نوعٍ جديدٍ مِنَ الإقاماتِ يُعرَفُ بـ"بطاقةِ ترمب الذهبيةِ" مقابلَ خمسةِ ملايينِ دولارٍ، وأوضَحَ ترمبُ أنَّها تُشبِهُ البطاقةَ الخضراءَ لكنَّها متطورةٌ، وتسمَحُ لحامليها باكتسابِ الجنسيةِ الأمريكيةِ على المدى الطويلِ.

ختاماً، تَشهَدُ لبنانُ وقَطَرُ وسلطنةُ عُمانَ والسعوديةُ والكويتُ والبحرينِ وسوريا ومصرُ والأردنُ والعراقُ، طقساً غيرَ مستقرٍّ ومَوجَةِ بَردٍ قارسٍ نتيجةَ الصقيعِ والثلوجِ، أدَّتْ إلى إغلاقِ مدارسَ وتَجمُّدِ المياهِ.