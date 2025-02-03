في تطورٍ سياسيٍّ لافت، رفضَ رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبَ ذوي المُحتجَزينَ الإسرائيليينَ في غزةَ بالسفرِ معهُ إلى واشنطن، حيثُ كانَ الهدفُ منَ الرحلةِ هوَ الدفعُ بقضيةِ إطلاقِ سراحِ أبنائِهم. وقد بررَ نتنياهو رفضهُ بأنَّ الرحلةَ تُعتبرُ "رحلةَ عملٍ" وليستْ مناسبةً لمرافقةِ ذوي المُحتجَزين.

وفي سياقٍ آخر، أكدَ الرئيسُ الجزائري عبد المجيد تبّون استعدادَ الجزائر لتطبيعِ علاقاتها معَ إسرائيل، مشيرًا إلى أنَّ هذا التطبيعَ سيكونُ ممكنًا في اليومِ الذي تُقامُ فيه دولةٌ فلسطينيةٌ مستقلةٌ، مما يعكسُ موقفَ الجزائر الثابتَ تجاهَ القضيةِ الفلسطينية.

على صعيدِ التكنولوجيا، أعلنتْ شركتا "هواوي" و"تينسنت" الصينيتان عن خططِهما لإدراجِ تطبيقِ الذكاءِ الصناعي "ديب سيك" في أنظمةِ الحوسبةِ السحابيةِ الخاصةِ بهما. يُعتبرُ هذا الإعلانُ خطوةً مهمةً في تعزيزِ قدراتِ الحوسبةِ السحابيةِ باستخدامِ تقنياتِ الذكاءِ الصناعي المتقدمة.