وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول إن "نحو 90 ألف مصلٍّ أقاموا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى".

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد ومحيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها لتقييد وصول المصلين.

وأمس الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستنشر 3000 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، الجمعة.

وفرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً على وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات آلاف المصلين من عبور الحواجز في محيط القدس للوصول إلى الأقصى.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أنه سيسمح فقط بدخول الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً، وكذلك الأطفال دون سن 12 عاماً، كما اشترط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.

وتوافد الفلسطينيون من القدس والمدن والبلدات العربية في إسرائيل، فيما انتشرت فرق النظام والكشافة وحراس وسدنة الأقصى لمساعدة المصلين.

وحيّا الدكتور محمد سليم محمد علي، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، زحف المصلين إلى المسجد رغم القيود الإسرائيلية، داعياً لشد الرحال إليه.

وأقام المصلون بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

كانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيوداً مشدَّدة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية المحتلة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.

ويرى الفلسطينيون أن هذه الإجراءات جزء من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.​