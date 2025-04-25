وقال لافروف في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يتحدث عن اتفاق، ونحن مستعدون لإبرام اتفاق، لكنّ بعض العناصر المحدّدة لا يزال يحتاج إلى ضبط دقيق".

وأضاف: "مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك مؤشرات تدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأمس الخميس، انتقد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أن قصفت روسيا العاصمة كييف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وكتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لست سعيداً بالضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية، وتوقيتها سيئ جداً". وأضاف موجهاً كلامه لبوتين: "فلاديمير، توقف!".

وفجر أمس الخميس، شنّت روسيا، هجوماً صاروخياً واسع النطاق على مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف، ما أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة أكثر من 63 آخرين.

ويأتي الهجوم، في لحظة حاسمة من عملية التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا. بينما يُتوقع وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح هذا الأسبوع بأنّه "قريب للغاية" من تسوية مع روسيا تضع حداً للحرب ضد أوكرانيا.

وألقى ترمب باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الجمود الحالي في المفاوضات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.