الحرب على غزة
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"أنتم تجار حرب".. مبرمجة مغربية لمايكروسوفت: أيديكم ملوثة بدماء الفلسطينيين
اتهمت الشابة المغربية ابتهال أبو السعد، المبرمجة في مايكروسوفت، إدارتها بالمشاركة في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة إن أيدي الشركة "ملوثة بدماء الفلسطينيين".
"أنتم تجار حرب".. مبرمجة مغربية لمايكروسوفت: أيديكم ملوثة بدماء الفلسطينيين
المغربية ابتهال أبو السعد، المبرمجة في مايكروسوفت، تقاطع كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان / AFP
5 أبريل 2025

وذلك خلال مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، كان يلقيها خلال احتفال بمرور نصف قرن على تأسيس الشركة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت أبو السعد في مقطع مصور وثق الواقعة: "أنتم من تجار الحرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية".

وكشفت أن مايكروسوفت "تزود إسرائيل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، التي توظفها في العدوان على الفلسطينيين".

ورداً على هذه الاتهامات قال سليمان: "سمعت احتجاجك، شكراً لك"، ليجري إبعاد المبرمجة المغربية عن مكان الحفل، حسب ما أظهر المقطع المصور.

وكثفت إسرائيل منذ أيام عملياتها البرية وهجماتها الجوية ضد مختلف مناطق قطاع غزة، بعدما انتهكت بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية هناك وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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