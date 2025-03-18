تركيا
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أردوغان: النظام الصهيوني أثبت مجدداً أنه دولة إرهاب.. وسنواجه كل الأطماع الاستعمارية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "النظام الصهيوني أثبت مرة أخرى أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء"، مشدداً على أن بلاده ستقف في مواجهة كل "الأطماع الاستعمارية والتوسعية" التي تواجهها المنطقة.
أردوغان: النظام الصهيوني أثبت مجدداً أنه دولة إرهاب.. وسنواجه كل الأطماع الاستعمارية
الرئيس التركي خلال خلال إفطار رمضاني أقيم لطلاب الأكاديمية العسكرية في العاصمة أنقرة / AA
18 مارس 2025

وأكد أردوغان خلال إفطار رمضاني أقيم لطلاب الأكاديمية العسكرية في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستواصل بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف المجازر في غزة وإحلال السلام وإعادة وقف إطلاق النار.

كما شدد الرئيس التركي على أن المسؤولين الإسرائيليين عن "الوحشية التي استشهد فيها أكثر من 400 من إخواننا بغزة سيحاسبون على كل قطرة دم أراقوها".

وحذر أردوغان من أن النار التي تحرق الأطفال والرضع والنساء في غزة "إذا استمرت بكل غطرسة وجنون ووقاحة فإنها ستلتهم مُشعليها يوماً ما".

وأضاف الرئيس التركي: "من يحاولوا العبث في منطقتنا بأطماع توسعية كما فعلوا قبل قرن من الزمان فسيجدون تركيا في مواجهتهم".

وشدد الرئيس أردوغان على أن "تركيا ستقف في وجه من يريدون إغراق المنطقة بالدماء والدموع والظلم من خلال أوهامهم حول أرض الميعاد".

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهدفت المدنيين وقت السحور، وخلَّفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً" إلى المستشفيات، "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.


مصدر:TRT Arabi
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