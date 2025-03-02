سياسة
1 دقيقة قراءة
النرويج تؤكد استمرار دعمها للقوات الأمريكية رغم توقف شركة خاصة عن تزويدها بالوقود
أعلن وزير الدفاع النرويجي تورا ساندفيك أن القوات الأمريكية في النرويج ستستمر في تلقي الإمدادات والدعم اللازم، وذلك على خلفية إعلان شركة نرويجية خاصة توقفها عن تزويد السفن الأمريكية بالوقود.
النرويج تؤكد استمرار دعمها للقوات الأمريكية رغم توقف شركة خاصة عن تزويدها بالوقود
وزير الدفاع النرويجي تورا ساندفيك / Others
2 مارس 2025

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، تعليقاً على إعلان شركة هالتباك بانكرز النرويجية للنفط والشحن، توقفها الفوري عن تقديم الوقود للسفن الأمريكية، احتجاجاً على تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ساندفيك إلى أن قرار الشركة النرويجية "يتناقض مع سياسة الحكومة"، مؤكداً أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والنرويج سيستمر. وأوضح الوزير أن الدعم المطلوب قد توفر للقوات الأمريكية في النرويج، وأن تلك القوات ستواصل تلقي الإمدادات والدعم اللازم.

وكانت شركة هالتباك بانكرز قد أعلنت يوم السبت عن توقفها الفوري عن تزويد السفن الأمريكية بالوقود، وذلك بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض.

وقد شهد اللقاء الذي جمع ترمب وزيلينسكي يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض أجواءً متوترة، إذ اندلع نقاش حادّ بين الزعيمين أمام الكاميرات، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك. وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسياً هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه كييف وتعتبره تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT World and Agencies
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us