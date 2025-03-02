جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، تعليقاً على إعلان شركة هالتباك بانكرز النرويجية للنفط والشحن، توقفها الفوري عن تقديم الوقود للسفن الأمريكية، احتجاجاً على تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ساندفيك إلى أن قرار الشركة النرويجية "يتناقض مع سياسة الحكومة"، مؤكداً أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والنرويج سيستمر. وأوضح الوزير أن الدعم المطلوب قد توفر للقوات الأمريكية في النرويج، وأن تلك القوات ستواصل تلقي الإمدادات والدعم اللازم.

وكانت شركة هالتباك بانكرز قد أعلنت يوم السبت عن توقفها الفوري عن تزويد السفن الأمريكية بالوقود، وذلك بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض.

وقد شهد اللقاء الذي جمع ترمب وزيلينسكي يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض أجواءً متوترة، إذ اندلع نقاش حادّ بين الزعيمين أمام الكاميرات، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك. وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسياً هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه كييف وتعتبره تدخلاً في شؤونها.