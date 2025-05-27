جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية في الفاتيكان، الثلاثاء، طالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصاراً خانقاً وتنتهج عملية تجويع بحق المواطنين.

وقال: "ما يحدث في غزة أمر غير مقبول، يجب تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجميع في كل الأوقات".

وأردف: "نريد أن تتوقف عمليات القصف وأن يجري إيصال المساعدات اللازمة للشعب، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل كل ما بوسعه لإنهاء هذه المأساة".

ودعا الكاردينال بارولين إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وتسليم جثث مَن قُتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 2 مارس/آذار تفرض إسرائيل تجويعاً ممنهجاً على 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين.