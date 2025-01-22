أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني ليوم واحد على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بولاية بولو، والذي أسفر عن وفاة ستة وسبعين شخصاً وإصابة واحد وخمسين آخرين. وفي حادثة منفصلة، أصيب أربعة إسرائيليين في عملية طعن وقعت مساء أمس في تل أبيب، حيث لقي المنفذ حتفه. المنفذ هو سائح مغربي يدعى قاضي عبد العزيز، يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وكان قد وصل إلى تل أبيب قبل ثلاثة أيام من تنفيذ العملية. من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد، بتهم تتعلق بجرائم حرب، بما في ذلك القتل والهجمات المتعمدة على المدنيين.