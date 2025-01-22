تركيا
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حداد في تركيا
في أخبارنا لهذا اليوم.. أردوغان يعلن اليوم حداداً وطنياً تكريماً لضحايا حريق بولو، وإصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب وتحييد المنفذ
حداد في تركيا / TRT Global
22 يناير 2025

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني ليوم واحد على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بولاية بولو، والذي أسفر عن وفاة ستة وسبعين شخصاً وإصابة واحد وخمسين آخرين. وفي حادثة منفصلة، أصيب أربعة إسرائيليين في عملية طعن وقعت مساء أمس في تل أبيب، حيث لقي المنفذ حتفه. المنفذ هو سائح مغربي يدعى قاضي عبد العزيز، يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وكان قد وصل إلى تل أبيب قبل ثلاثة أيام من تنفيذ العملية. من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد، بتهم تتعلق بجرائم حرب، بما في ذلك القتل والهجمات المتعمدة على المدنيين.

مصدر:TRT Global
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