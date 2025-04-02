وقال زيلينسكي، خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها أنالينا بيربوك، في العاصمة كييف، إن مجموعة صغيرة من الدول أبدت استعدادها لإرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضح في خطابه المسائي لاحقاً، أن اجتماع يوم الجمعة سيركز أيضاً على وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا.

وأضاف: "نعد مقترحات تفصيلية بشأن الوحدات العسكرية لشركائنا، التي يمكن أن تصبح جزءاً من الهيكل الأمني الجديد. في الواقع، هذه إحدى الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

والجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني عن اجتماع يضم رؤساء الأركان من فرنسا والمملكة المتحدة وأوكرانيا، لكنه لم يحدد موعد انعقاده.

وأعربت فرنسا والمملكة المتحدة عن استعدادهما لإرسال قوات في إطار ما يسمى "تحالف الراغبين" لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار، في حين عارضت روسيا بشدة أي نشر لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، محذرة من تصعيد إضافي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.