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ترمب يشيد بموقف أوروبا من عدم فرض رسوم جمركية انتقامية
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، بقرار الاتحاد الأوروبي عدم الرد الفوري على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
ترمب يشيد بموقف أوروبا من عدم فرض رسوم جمركية انتقامية
الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مجلس الوزراء في واشنطن / AFP
11 أبريل 2025

وقال ترمب، خلال اجتماع وزاري، إن الاتحاد الأوروبي كان مستعدّاً لاتخاذ إجراءات انتقامية، لكنه تراجع بعد ملاحظته طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الصين. 

وأضاف: "أعتقد أنهم أذكياء للغاية"، مؤكداً أنه يتعامل مع الاتحاد الأوروبي كتكتُّل موحد لا كدول منفردة في سياق المفاوضات التجارية.

ورغم إشادته بالموقف الأوروبي، جدّد ترمب اتهامه للاتحاد بأنه أُسّس لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً. 

وعلّق ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع الرسوم الجمركية الإضافية على معظم الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوماً، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق إجراءاته المضادة للفترة ذاتها. 

وكان ترمب أعلن أن الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ستُرفع إلى 125%، في خطوة تصعيدية بعد فشل المحادثات التجارية مع بكين واستمرار الأخيرة في الرد بالمثل.

مصدر:TRT Arabi
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