تركيا
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"العدالة والتنمية" التركي يندد باعتقال الناشطة أوزتورك: معارضة الإبادة الإسرائيلية حق مشروع
ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، باعتقال طالبة الدكتوراه التركية في الولايات المتحدة رميساء أوزتورك، وقال إن الجريمة المنسوبة إليها هي معارضتها للإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين، مشيراً إلى أن الحزب يتابع قضيتها عن كثب.
"العدالة والتنمية" التركي يندد باعتقال الناشطة أوزتورك: معارضة الإبادة الإسرائيلية حق مشروع
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك / AA
27 مارس 2025

وأضاف جليك في تصريحات اليوم الخميس، أن "معارضة السياسات والممارسات الإسرائيلية تعتبر دفاعاً عن القيم الإنسانية، وأن اتهام المعارضين للإبادة الجماعية بمعاداة السامية يعد تغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

كما أكد جليك على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ "الزعيم الوحيد في العالم الذي صرح بوضوح أنه ضد معاداة السامية وضد كراهية الإسلام".

ومساء الثلاثاء، اعتقل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية "ICE" التابعة لوزارة الأمن الداخلي "DHS"، أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه في السنة الأخيرة في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس، فيما كانت تهمّ بالخروج من منزلها في مدينة سومرفيل، للمشاركة في إفطار رمضاني.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 6 عناصر من الوكالة بعضهم ملثم، وهم يطوِّقون أوزتورك، ويحاولون أخذ هاتفها المحمول منها عنوةً.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" إن اعتقال أوزتورك يعد "هجوماً مباشراً" على حرية التعبير، في وقت تقمع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تلت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد، أوضح جليك أنه "يحترم حق المواطنين في التظاهر الديمقراطي ما دام ذلك يتوافق مع الدستور والقوانين التركية." 

وأشار إلى أن "الجماعات الإجرامية تتسلل إلى الاحتجاجات بهدف تقويضها، وأن قوات الأمن موجودة لضمان سلامة هذه الاحتجاجات ومنع أي أعمال تخريبية".

وأضاف جليك أن حزبه "يفرق بين الاحتجاجات السلمية والديمقراطية والتخريب الذي قد يُلحق الأذى بالمجتمع".

وقبل أيام، ألقت السلطات التركية القبض على إمام أوغلو بعد توجيه الادعاء العام اتهامات إليه بالفساد المالي وقيادة منظمة إجرامية وتهريب أموال غير مشروعة وتسهيل أنشطة تخدم تنظيم PKK الإرهابي.


مصدر:TRT Arabi
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