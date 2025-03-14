الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يدرس الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرد على إعلان حماس الموافقة على إطلاق جندي أسير و4 جثامين من الأسرى مزدوجي الجنسية، وجاهزيتها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
نتنياهو يدرس الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء
نتنياهو يدرس الرد على قبول "حماس" مقترح الوسطاء / AP
14 مارس 2025

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن نتنياهو "يعقد تقييماً عاجلاً للوضع بعد إعلان حماس" الموافقة على إطلاق سراح جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي مطّلع، لم تسمِّه، قوله إن "اقتراح الوسطاء يتحدث عن إطلاق سراح خمس رهائن أحياء"، وهو ما لم تعلنه حماس.

وأضاف: "حماس أعلنت أنها توافق على مبادرة المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين آدم بوهلر، لكن هذه ليست الوثيقة التي تجري مناقشتها حالياً في الدوحة".

والخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم اقتراحاً محدَّثاً إلى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوماً من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس موافقتها "على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافةً إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأضافت: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات، والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

ولاحقاً عمَّمت الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام بياناً منسوباً إلى مسؤول إسرائيلي ادعى فيه أن "عرض حماس المزعوم بالإفراج عن رهائن يحملون الجنسية الأمريكية يهدف إلى تخريب المفاوضات، وهو مجرد تلاعب".

وأضاف: "حماس لم تغيِّر موقفها قيد أنملة، رغم جهود الأمريكيين والوسطاء، ورغم استعدادنا للمرونة".

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us