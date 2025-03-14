وذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن نتنياهو "يعقد تقييماً عاجلاً للوضع بعد إعلان حماس" الموافقة على إطلاق سراح جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي مطّلع، لم تسمِّه، قوله إن "اقتراح الوسطاء يتحدث عن إطلاق سراح خمس رهائن أحياء"، وهو ما لم تعلنه حماس.

وأضاف: "حماس أعلنت أنها توافق على مبادرة المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين آدم بوهلر، لكن هذه ليست الوثيقة التي تجري مناقشتها حالياً في الدوحة".

والخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم اقتراحاً محدَّثاً إلى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوماً من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس موافقتها "على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافةً إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأضافت: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات، والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

ولاحقاً عمَّمت الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام بياناً منسوباً إلى مسؤول إسرائيلي ادعى فيه أن "عرض حماس المزعوم بالإفراج عن رهائن يحملون الجنسية الأمريكية يهدف إلى تخريب المفاوضات، وهو مجرد تلاعب".

وأضاف: "حماس لم تغيِّر موقفها قيد أنملة، رغم جهود الأمريكيين والوسطاء، ورغم استعدادنا للمرونة".

