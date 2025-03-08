سياسة
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كييف تعلن مقتل 14 في هجوم صاروخي روسي.. ومباحثات حول اجتماع أوكراني-أمريكي بالرياض
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة 30 في هجوم روسي خلال ساعات الليل بصواريخ وطائرات مسيّرة على مدينة دوبروفيليا شرق أوكرانيا، وأشارت إلى مقتل ثلاثة مدنيين في هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة خاركيف.
كييف تعلن مقتل 14 في هجوم صاروخي روسي.. ومباحثات حول اجتماع أوكراني-أمريكي بالرياض
مبنى سكني متضرر بعد غارة على دوبروفيليا بمنطقة دونيتسك الأوكرانية / AFP
8 مارس 2025

وأوضحت الوزارة عبر تليغرام أن القوات الروسية هاجمت دوبروفيليا بصواريخ باليستية وصواريخ أخرى وطائرات مسيّرة، ما ألحق أضراراً بثماني بنايات متعددة الطوابق و30 سيارة. ونشرت الوزارة صوراً لمبان مدمرة جزئياً اجتاحتها النيران وموظفي إنقاذ يزيلون الأنقاض من المباني.

دوبروفيليا التي كان يقطنها نحو 28 ألف شخص قبل الحرب تقع في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على بُعد 22 كيلومتراً من خط المواجهة شمال مركز بوكروفسك الرئيسي، الذي تهاجمه القوات الروسية منذ أسابيع.

وقالت الوزارة أيضاً إن ثلاثة على الأقل قُتلوا وأصيب سبعة في هجوم منفصل بطائرة مسيّرة على منطقة خاركيف الليلة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وصاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه بالإضافة إلى 145 طائرة مسيّرة. وأضاف أن القوات الجوية أسقطت صاروخ كروز و79 طائرة مسيّرة، وأن 54 طائرة مسيّرة أخرى لم تصل إلى أهدافها على الأرجح بسبب إجراءات إلكترونية مضادة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها استعادت ثلاث قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك جنوب البلاد، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع.

وأكدت الوزارة استعادت قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا. واستعادت موسكو حتى الآن ثلثي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.

في المقابل، قال حاكم منطقة لينينجراد بشمال غرب روسيا، السبت، إن خزاناً في مصفاة كيريشي، وهي واحدة من أكبر المصافي في روسيا، تضرر بسبب سقوط حطام خلال هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

من جهته، أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بخصوص الاجتماع المزمع عقده بين مسؤولين من البلدين في السعودية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مكالمة هاتفيه جرت بينهما بحسب منشور لسيبيها عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة. وقال: "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأمريكية ضرورية لضمان السلام الدائم. وناقشنا أيضاً سبل تعميق تعاوننا الثنائي".

فيما أفادت الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، بأن الرياض ترحب باستضافة اللقاء، المقرر عقده في مدينة جدة (غرب) الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.

ومساء الخميس، أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن السعودية "ستستضيف اجتماعاً أمريكياً أوكرانيّاً الأسبوع المقبل، لمناقشة الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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