وتضم دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وفق بيانات رسمية لدول مشاركة.

اجتماع خليجي-مصري

أفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن الاجتماع الوزاري المصري مع دول مجلس التعاون الخليجي بحث مخرجات القمة العربية التي عُقدت في 4 مارس/آذار الجاري، بخاصة تبنّي الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين في إطار تحقيق الإصلاح الشامل.

وشهد الاجتماع اتفاقاً على عقد المنتدى الأول المصري-الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص.

من جهتها قالت الخارجية القطرية في بيان، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شارك في الاجتماع الخليجي-المصري، مشيرة إلى أنه جرى "استعراض سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق البيان القطري ذاته.

اجتماع خليجي-سوري

وبحسب بيان ثانٍ للخارجية القطرية، شهدت مكة أيضا انعقاد اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، واستُعرضَت علاقات التعاون الخليجية-السورية ودعم مشاريع التنمية والإعمار بما يحقّق الأمن والاستقرار في سوريا.

وجدد رئيس الوزراء القطري الذي شارك في الاجتماع "دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها".

وأفادت الخارجية البحرينية في بيان، بأن الوزير عبد اللطيف الزياني شارك في الاجتماع الوزاري الخليجي-السوري، الذي بحث أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين دول مجلس التعاون وسوريا.

وناقش الوزراء خطة التحرك الخليجي الخاصة بسوريا، وأكدوا وقوف دول مجلس التعاون مع القيادة السورية ومساندة جهودها لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق للتنمية وإعادة الإعمار والازدهار، وفق البيان.

كما كلف المجلس الأمانة العامة التنسيق بين الدول الأعضاء وسوريا والدول الفاعلة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن السوري للتحضير للمؤتمر الدولي بشأن سوريا، لضمان حشد الموارد اللازمة لإعادة الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.

اجتماعات خليجية-مغربية

وأفادت الخارجية البحرينية في بيان ثانٍ بانعقاد اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون والمغرب، بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وبُحث خلال الاجتماع "مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين ومراجعة تقييم سير العمل في تنفيذ هذه الشراكة"، وفق البيان ذاته.

وكلّف الاجتماع الأمانة العامة التنسيق مع المملكة المغربية لعقد اجتماعات فرق العمل الفنية تنفيذاً لخطة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات كافة.