جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الشيباني: "يسعدنا أن نعلن عن خطوات عملية لفتح سفارة سوريا في أنقرة، وافتتاح قنصلية جديدة في غازي عنتاب"، من دون إيضاحات.

وبخصوص الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة بلاده، قال: "نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لفرض المحاسبة على إسرائيل والتطبيق الشامل لاتفاقية فض الاشتباك".

كما جدد الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وشدد على أن "عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية التركي مع نظيريه السوري والأردني، بأنقرة، في إطار الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من تركيا وسوريا والأردن لبحث التطورات في المنطقة.

والأحد، ذكرت مصادر بالخارجية التركية أن الاجتماع يناقش التطورات والوضع الأمني في المنطقة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة.