تركيا
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وزير خارجية سوريا يعلن عن "خطوات عملية" لفتح سفارة لبلاده بأنقرة وقنصلية بغازي عنتاب
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، عن "خطوات عملية" لفتح سفارة بلاده في أنقرة وقنصلية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وزير خارجية سوريا يعلن عن "خطوات عملية" لفتح سفارة لبلاده بأنقرة وقنصلية بغازي عنتاب
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه السوري أسعد الشيباني، والأردني أيمن الصفدي بالعاصمة أنقرة. / AA
12 مايو 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الشيباني: "يسعدنا أن نعلن عن خطوات عملية لفتح سفارة سوريا في أنقرة، وافتتاح قنصلية جديدة في غازي عنتاب"، من دون إيضاحات.

وبخصوص الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة بلاده، قال: "نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لفرض المحاسبة على إسرائيل والتطبيق الشامل لاتفاقية فض الاشتباك".

كما جدد الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وشدد على أن "عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية التركي مع نظيريه السوري والأردني، بأنقرة، في إطار الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من تركيا وسوريا والأردن لبحث التطورات في المنطقة.

والأحد، ذكرت مصادر بالخارجية التركية أن الاجتماع يناقش التطورات والوضع الأمني في المنطقة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة.

مصدر:TRT ARABI
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