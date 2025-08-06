تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة
في أخبارنا لهذا اليوم.. تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة، وواشنطن تؤكد دعمها استقرار سوريا وترفض النظام اللا مركزي
تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة / TRT Global
منذ 13 ساعات

تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة.. وأنقرة تؤكد دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يفصح عما إذا كان يؤيد أو يعارض احتلال إسرائيل المحتمل لقطاع غزة، وقال إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده، وأن بقية ذلك سيكون متروكا إلى حد كبير لإسرائيل.

موصى به

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تواصل دعم الاستقرار والاندماج في سوريا، وذلك خلافا لبيانات ما يعرف بقوات "قسد"، واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بشأن تبني نظام لا مركزي في البلاد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us