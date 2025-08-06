تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة.. وأنقرة تؤكد دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يفصح عما إذا كان يؤيد أو يعارض احتلال إسرائيل المحتمل لقطاع غزة، وقال إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده، وأن بقية ذلك سيكون متروكا إلى حد كبير لإسرائيل.