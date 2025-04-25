جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تيم ليندركينغ، خلال مشاركته في ندوة نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.

وقال ليندركينغ: "العقوبات على سوريا لا تزال قائمة، لكننا منفتحون على إظهار بعض المرونة في حال أظهرت السلطة الانتقالية في دمشق استعداداً حقيقياً للتغيير. نحن نبحث عن فرص لبناء الثقة".

وأضاف: "هذه ليست أموراً يمكن تسويتها بين عشية وضحاها، لكننا مستعدون للتفاعل مع المسؤولين السوريين وسماع وجهات نظرهم".

وأشار إلى أن توفير معلومات موثوقة عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في سوريا، وعلى رأسهم الصحفي أوستن تايس، يمثل أحد الشروط الأساسية لأي انفتاح أمريكي تجاه دمشق.

ورحّب ليندركينغ بالخطوة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع في 19 يناير/كانون الثاني، حين استقبل عائلة الصحفي أوستن تايس، مؤكداً ضرورة الكشف عن مصير جميع الأمريكيين المفقودين.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده "مصممة وحازمة" في منع كل من إيران وحزب الله من إعادة ترسيخ وجودهما داخل الأراضي السورية، مشدداً على أن واشنطن تطالب بضمانات واضحة بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، دعا ليندركينغ الحكومة السورية إلى مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى اتفاق وُقّع في مارس/آذار الماضي بين الرئيس أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، أحد قادة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، ويؤكد وحدة الأراضي السورية.

ورغم اعترافه بالتحديات التي ستواجه تنفيذ هذه الاتفاقيات، شدد ليندركينغ على ضرورة التوصل إلى حلول تحول دون عودة ظهور الجماعات الإرهابية في سوريا.

كما أكد أهمية التخلص من الأسلحة الكيميائية كافة، والتزام مبادئ عدم الاعتداء على الدول المجاورة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن "الأعمال الوحشية" التي وقعت خلال الاشتباكات، وخاصة في محافظة اللاذقية خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وفي إطار الحديث عن الإصلاح السياسي، دعا المسؤول الأمريكي إلى عزل المقاتلين الأجانب من المناصب الحكومية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات من شأنها تمهيد الطريق أمام إعادة التفاعل الأمريكي مع السلطات السورية.

واختتم ليندركينغ بالقول: "إذا اتخذت السلطة الانتقالية في دمشق خطوات قابلة للإثبات تتماشى مع هذه المعايير، فإننا سننظر جدياً في تخفيف العقوبات. نريد أن تحظى سوريا بفرصة ثانية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).