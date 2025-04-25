سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: مستعدون لتخفيف العقوبات عن سوريا بشروط
أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في حال أقدمت حكومة دمشق على اتخاذ خطوات ملموسة في عدد من الملفات الأساسية، من بينها الإفراج عن معتقلين أمريكيين، والتعاون في قضايا المقاتلين الأجانب، والأسلحة الكيميائية.
واشنطن: مستعدون لتخفيف العقوبات عن سوريا بشروط
كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تيم ليندركينغ / Reuters Archive
25 أبريل 2025

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تيم ليندركينغ، خلال مشاركته في ندوة نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.

وقال ليندركينغ: "العقوبات على سوريا لا تزال قائمة، لكننا منفتحون على إظهار بعض المرونة في حال أظهرت السلطة الانتقالية في دمشق استعداداً حقيقياً للتغيير. نحن نبحث عن فرص لبناء الثقة".  

وأضاف: "هذه ليست أموراً يمكن تسويتها بين عشية وضحاها، لكننا مستعدون للتفاعل مع المسؤولين السوريين وسماع وجهات نظرهم".

وأشار إلى أن توفير معلومات موثوقة عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في سوريا، وعلى رأسهم الصحفي أوستن تايس، يمثل أحد الشروط الأساسية لأي انفتاح أمريكي تجاه دمشق.

ورحّب ليندركينغ بالخطوة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع في 19 يناير/كانون الثاني، حين استقبل عائلة الصحفي أوستن تايس، مؤكداً ضرورة الكشف عن مصير جميع الأمريكيين المفقودين.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده "مصممة وحازمة" في منع كل من إيران وحزب الله من إعادة ترسيخ وجودهما داخل الأراضي السورية، مشدداً على أن واشنطن تطالب بضمانات واضحة بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، دعا ليندركينغ الحكومة السورية إلى مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن واشنطن تنظر بإيجابية إلى اتفاق وُقّع في مارس/آذار الماضي بين الرئيس أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، أحد قادة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، ويؤكد وحدة الأراضي السورية.

ورغم اعترافه بالتحديات التي ستواجه تنفيذ هذه الاتفاقيات، شدد ليندركينغ على ضرورة التوصل إلى حلول تحول دون عودة ظهور الجماعات الإرهابية في سوريا.

كما أكد أهمية التخلص من الأسلحة الكيميائية كافة، والتزام مبادئ عدم الاعتداء على الدول المجاورة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن "الأعمال الوحشية" التي وقعت خلال الاشتباكات، وخاصة في محافظة اللاذقية خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وفي إطار الحديث عن الإصلاح السياسي، دعا المسؤول الأمريكي إلى عزل المقاتلين الأجانب من المناصب الحكومية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات من شأنها تمهيد الطريق أمام إعادة التفاعل الأمريكي مع السلطات السورية.

واختتم ليندركينغ بالقول: "إذا اتخذت السلطة الانتقالية في دمشق خطوات قابلة للإثبات تتماشى مع هذه المعايير، فإننا سننظر جدياً في تخفيف العقوبات. نريد أن تحظى سوريا بفرصة ثانية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us