ويطلق مستخدمو بيتكوين عبارة "مفعول ترمب" على الارتفاعات المتتالية لسوق العملات المشفرة، بسبب دعمه للصناعة خلال حملته الانتخابية، وتعهده بتنظيم السوق في بلاده.

وفي التعاملات المبكرة، الاثنين، قفز سعر بيتكوين بنسبة 5.5% لتستقر عند 109.2 آلاف دولار للوحدة، وهو أعلى مستوى للعملة المشفرة على الإطلاق.

وخلال وقت لاحق اليوم، يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب القَسَم، يعقبه حفل التنصيب ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة خلفاً للرئيس جو بايدن.

وجاء ارتفاع بيتكوين كذلك بعد أن كشف ترمب وزوجته ميلانيا عن memecoins خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ وصلت قيمة عملة ترمب السوقية إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل الانخفاض إلى 12 مليار دولار.

وأطلقت زوجته ميلانيا عملتها المشفر الخاصة، الأحد، وصعدت بنسبة 182%، لتستقر القيمة السوقية للعملة عند 1.7 مليار دولار.

وهزت عملة الميم سوق الأصول الرقمية لفترة وجيزة، مما أدى إلى استنزاف التدفقات من Bitcoin والرموز الأصغر حجماً، فيما أثارت انتقادات من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.

ويؤدي ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة اليوم الاثنين في مستهل ولاية ثانية لمدة أربع سنوات، تعهد بأن يزيد خلالها صلاحيات السلطة التنفيذية ويرحّل ملايين المهاجرين وينتقم من خصومه السياسيين ويغيّر دور واشنطن على الساحة العالمية.