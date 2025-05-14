أفادت بذلك وزارة الخارجية التركية في بيان بشأن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي.

وقالت الوزارة إنها تتابع من كثبٍ التوتر العسكري بين مختلف المجموعات المسلحة في طرابلس.

ووجّهَت مناشدة للأطراف الليبية من أجل ضمان وقف إطلاق نار كامل ودائم وبلا تأخير والدخول في حوار لحل الخلافات.

وأضافت: "تركيا مستعدة لأداء دورها لضمان التوصل إلى حل دائم ومستدام".

وشهدت طرابلس مساء الاثنين اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتَي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع مقتل الككلي، حسب إعلام ليبي.

وتجددت الاشتباكات فجر الأربعاء بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس.

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة، الأولى حكومة الوحدة المعترَف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرّها طرابلس، وتدير منها غربيّ البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرقي البلاد بالكامل ومدناً في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.