وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، باستشهاد 1001 شخص في القطاع منذ أن استأنف الاحتلال عدوانه في 18 مارس/آذار الجاري. وتشمل الحصيلة 80 شخصاً استُشهدوا في الساعات الثماني والأربعين الماضية حتى صباح الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للشهداء في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفاً و357 شخصاً، حسب بيان للوزارة.

وقالت حركة حماس إن عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة تجاوز 80، إضافةً إلى أكثر من 300 جريح.

واستُشهد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً بشارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وأُصيب 10 مدنيين بنيران مسيَّرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وخلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، استهدفت طائرات إسرائيلية 3 منازل مأهولة في مدينة خان يونس أيضاً، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

كما استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل القصف الإسرائيلي في ثاني أيام عيد الفطر، كما أدى القصف الذي استهدف تجمعاً للمواطنين شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، إلى وقوع شهيدين وإصابة آخرين. وخلَّف القصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، شهيدين وأصاب آخرين، في حين استُشهد طفلان إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل وسط خان يونس.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن هناك 1402 شهيد من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عدوانه المستمر، موضحاً أن 111 من طواقم الدفاع المدني استُشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأن 15 مقراً ومركزاً للدفاع المدني تعرضت للقصف والاستهداف من الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال اعتقل 26 من أفراد طواقم الجهاز.

وأوضح المكتب أن "362 من الكوادر الصحية اعتقلهم الاحتلال، وأعدم 3 أطباء منهم داخل السجون تحت التعذيب"، لافتاً إلى أن 34 مستشفى تعرضت للحرق أو الاعتداء أو أُخرجت عن الخدمة بسبب قصف الاحتلال. وبيّن أن 80 مركزاً صحياً أخرجها الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة، إلى جانب 162 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال في قطاع غزة، مؤكداً أن 142 سيارة إسعاف استُهدفت وقُصفت من الاحتلال.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف) إن "322 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 609 آخرون في قطاع غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار". وأضافت يونيسف أن 100 طفل في غزة يُقتلون أو يتعرضون للتشويه يومياً خلال الأيام الماضية العشرة، مؤكدةً "مقتل أكثر من 15 ألف طفل، وإصابة أكثر من 34 ألفاً خلال 18 شهراً من الحرب، في حين اضطر مليون طفل إلى النزوح".

في سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، استشهاد 408 عاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم أكثر من 280 من موظفيها، وأكدت "أهمية المساءلة" حول عمليات القتل التي تنفذها إسرائيل.

وطالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، الاثنين، بـ"المساءلة والعدالة" عقب مقتل 15 عاملاً في المجال الصحي والإنساني على يد قوات الاحتلال والعثور على جثامينهم في قطاع غزة.

هدنة طويلة الأمد

وفي الوقت الذي طالب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي رفح ومناطق أخرى جنوبي القطاع بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المقترح الجديد يتضمن إعادة نصف من تبقى من المحتجزين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً.

من جانبها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان، والعودة إلى الاتفاق، وتمكين عمليات تبادل الأسرى. ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سيوسع العملية العسكرية في قطاع غزة لإعادة احتلال 25% منه خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأوضح الموقع أن مسؤولاً إسرائيلياً "رفيعاً" تحدث إلى الصحفيين عن توسيع الجيش عمليته البرية في غزة؛ لاحتلال 25% من القطاع خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. وأشار المسؤول، الذي لم يذكر الموقع اسمه، أن العملية "جزء من حملة ضغط قصوى لإجبار حماس على القبول بإطلاق سراح مزيد من الرهائن (الأسرى)".

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.