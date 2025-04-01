سياسة
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قوات الدعم السريع تتكبّد خسائر في اشتباكات عنيفة مع الجيش السوداني غرب الأُبَيِّض
اندلعت، صباح الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غرب مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب البلاد، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية وشهود عيان للأناضول.
قوات الدعم السريع تتكبّد خسائر في اشتباكات عنيفة مع الجيش السوداني غرب الأُبَيِّض
يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح / Reuters
1 أبريل 2025

وأوضحت مصادر عسكرية أن الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش السوداني تمكنت من تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، مشيرة إلى أن الأخيرة انسحبت من المنطقة بعد تعرضها لضربات مكثفة.

من جانبهم، أكد شهود عيان من داخل الأُبَيِّض أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة منذ ساعات الصباح الأولى غرب المدينة، قبل أن يعود الهدوء تدريجياً بعد عدة ساعات من المواجهات.

ولم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع حول الاشتباكات.

يُشار إلى أن مدينة الأُبَيِّض كانت قد تعرّضت مؤخراً لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الدعم السريع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط تصاعد وتيرة المواجهات في ولايات مختلفة من البلاد منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في أبريل/نيسان 2023.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي أعلن الجيش السوداني وصول قواته إلى الأُبَيِّض، ليتمكن للمرة الأولى منذ أكثر من عام من فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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