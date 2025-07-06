وذكر الجيش في بيان أنه “رصد صاروخاً أُطلقَ من اليمن باتجاه إسرائيل ويعمل على اعتراضه”، ما استدعى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مواقع في تل أبيب وغيرها تَعرَّضَت لأضرار مادية جراء سقوط شظايا الصاروخ اليمني، فيما أفادت مصادر محلية باندلاع حريق في محيط مستوطنة بيت شيمش قرب القدس المحتلة جراء سقوط شظايا خلال محاولة اعتراض الصاروخ.

والثلاثاء الماضي قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلقَ من اليمن بعد رصد إطلاقه.

وفي اليوم نفسه أعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتسبب بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل إلى حين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 20 شهراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرب إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.