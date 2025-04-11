جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي والسعودي فيصل بن فرحان والإندونيسي سوجيونو والفلسطيني محمد مصطفى على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هاكان فيدان

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رفض تركيا “كل خطة تهدف لإرغام الفلسطينيين على ترك وطنهم.. وأهمية تطبيق وقف إطلاق النار في غزة”.

وقال فيدان: “بحثنا سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.. وتطرّقنا إلى إمكانيات ترسيخ حل الدولتين وإقامة سلام مستدام”، مشيراً إلى “الإصرار على تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 جراء ما يتعرّض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية على مدار أكثر من 80 عاماً”.

فيصل بن فرحان

بدوره، طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المجتمع الدولي “بالعمل على ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة”، في ظل ما يتعرض له القطاع من إبادة وتجويع ممنهج من جيش الاحتلال.

كما أكد بن فرحان أن “قيام دولة فلسطينية شرط أساسي للتوصل إلى حل نهائي”. وأشار الوزير السعودي إلى أنه “لا يمكن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة، بينما تغيب كل مقومات الحياة عن القطاع”.



محمد مصطفى

من جانبه، أشار وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى إلى أن العدوان الإسرائيلي “لا يُمارس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أيضاً”.

وقال مصطفى: “نبذل كل ما نستطيعه لإعادة دمج غزة والضفة في كيان واحد تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.. الحكومة الفلسطينية تعمل مع الشركاء وعلى رأسهم الأشقاء في مصر من أجل إعادة إعمار غزة”.

بدر عبد العاطي

لفت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى أن الجهود المصرية-القطرية متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح متبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال عبد العاطي إن إسرائيل “عليها التزام الاتفاق الموقّع في يناير/كانون الثاني الماضي.. وأن وقف إطلاق النار سيقود إلى عقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة”. كما أكد أن القاهرة ترفض رفضاً قاطعاً أيَّ شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

سوغيونو

من جهته، أفاد وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو بأن بلاده “دعمت دوماً الفلسطينيين وتؤمن بأن الحل الوحيد هو حل الدولتين”.

وأكد أن إندونيسيا “ترفض كل مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأنها مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للفلسطينيين”.

وصباح اليوم الجمعة، انطلقت أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس التركي وضيافة وزير الخارجية هاكان فيدان.

ويُعقد المنتدى في مركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيراً بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.

وتستمر فاعليات المنتدى 3 أيام، ويتناول موضوعات بارزة على الأجندة العالمية مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، والرقمنة، والأمن الغذائي، والذكاء الصناعي.