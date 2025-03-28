جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، في إطار مناورات "دايناميك مارينر/فلوتكس 25"، وهي أكبر مناورات برمائية سنوية للحلف.

وقال باران إن تركيا ستتولى قيادة قوة المهام البرمائية التابعة للحلف للمرة الأولى في إطار المناورات، وذلك لمدة عام.

وأضاف أن "تولي تركيا قيادة مهمة الناتو البرمائية للمرة الأولى يُعَدّ مؤشراً ملموساً على التزامها ومساهماتها في حلف الناتو". وأكد أن الدعم الذي تقدمه تركيا يُسهم إسهاماً كبيراً في الردع والموقف الدفاعي المشترك للحلف.

وتشارك تركيا في مناورات "دايناميك مارينر/فلوتكس 25"، التي بدأت في 24 مارس/آذار الجاري في خليج قادس جنوب غرب إسبانيا وتستمر حتى 4 أبريل/نيسان المقبل.

ويشارك في المناورات نحو 4 آلاف عسكري من 8 دول بحلف الناتو، بينهم 1300 فرد من الجيش التركي، إضافة إلى 4 سفن حربية.

وعرضت تركيا معداتها العسكرية المصنعة محلياً، مثل المركبات المدرعة والمدافع والبنادق، في يوم الصحافة. ومن المنتظر أن تشهد المناورات اختبار إدماج تقنيات جديدة في العمليات البحرية مثل المركبات غير المأهولة.