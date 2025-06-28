تركيا
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"سيسهم في تحقيق الاستقرار".. تركيا ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
رحبت تركيا باتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة من الولايات المتحدة أمس الجمعة في واشنطن، وقالت وزارة الخارجية إن الاتفاق سيسهم في تحقيق السلام والازدهار لشعبي البلدين.
"سيسهم في تحقيق الاستقرار".. تركيا ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
28 يونيو 2025

وقالت الخارجية التركية في بيان السبت: "نرحب باتفاق السلام الموقع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة الولايات المتحدة".

وأكدت أن تنفيذ الاتفاق "سيسهم كثيراً في تحقيق السلام والازدهار لشعبي البلدين، وفي تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات العظمى".

وشدّدَت الخارجية التركية على دعمها إحلال السلام في إفريقيا.

ومنذ أواخر 2024 تشهد العلاقات بين رواندا والكونغو الديمقراطية تصعيداً خطيراً، على خلفية تجدُّد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي البلد الأخير.

إذ تُتهم رواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مناطق استراتيجية بالإقليم، وهو ما تنفيه، ما أدّى إلى أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات آلاف المدنيين.

ومطلع مايو/أيار الماضي أعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي، إمكانية توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية في واشنطن منتصف يونيو/حزيران 2025، في خطوة قد تسهم في إنهاء الصراع المستمر شرق الكونغو الديمقراطية.

مصدر:TRT Arabi
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