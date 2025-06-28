وقالت الخارجية التركية في بيان السبت: "نرحب باتفاق السلام الموقع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة الولايات المتحدة".

وأكدت أن تنفيذ الاتفاق "سيسهم كثيراً في تحقيق السلام والازدهار لشعبي البلدين، وفي تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات العظمى".

وشدّدَت الخارجية التركية على دعمها إحلال السلام في إفريقيا.

ومنذ أواخر 2024 تشهد العلاقات بين رواندا والكونغو الديمقراطية تصعيداً خطيراً، على خلفية تجدُّد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي البلد الأخير.

إذ تُتهم رواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مناطق استراتيجية بالإقليم، وهو ما تنفيه، ما أدّى إلى أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات آلاف المدنيين.

ومطلع مايو/أيار الماضي أعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي، إمكانية توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية في واشنطن منتصف يونيو/حزيران 2025، في خطوة قد تسهم في إنهاء الصراع المستمر شرق الكونغو الديمقراطية.