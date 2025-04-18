ونقل الجيش الأمريكي جنوده، الخميس، من 3 نقاط صغيرة في الحسكة ودير الزور، من بينها الخضراء، والفرات.

ونُقل الجنود ومعداتهم العسكرية إلى قاعدتي الرميلان في الحسكة، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور. فيما لم تصدر إفادة رسمية من الجيش الأمريكي بالخصوص حتى ساعة نشر الخبر.

والخميس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، عبر تقرير استندت فيه إلى مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تستعد لإغلاق 3 من أصل 8 قواعد شمال شرقي سوريا.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض عدد الجنود الأمريكيين في سوريا من 2000 إلى 1400 جندي.

وأشار إلى أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين سيقيّمون إمكانية إجراء تقليص إضافي للقوات بعد 60 يوماً.

كان الجيش الأمريكي قد انسحب من نقاط عديدة شمال شرقي سوريا، وحشد قواته قرب حقول الغاز والنفط، مع انطلاق عملية “نبع السلام” التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويتمركز الجيش الأمريكي حالياً في 21 قاعدة ونقطة عسكرية، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الواقعة شرقي الفرات، فضلاً عن عين العرب التابعة لمحافظة حلب، شمالي سوريا.

يُذكر أن واشنطن عززت وجودها العسكري في سوريا أواخر العام الماضي، ورفعت عدد قواتها إلى 2000 جندي، بدعوى خطر تنظيم داعش الإرهابي وهجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القواعد الأمريكية في المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت شبكة "إن بي سي" بداية فبراير/شباط الماضي، نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون، أن الوزارة بدأت إعداد خطط للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا خلال 30 أو 60 أو 90 يوماً، تماشياً مع سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب.