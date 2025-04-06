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اليمن.. قتيلان و9 مصابين في قصف أمريكي على صعدة وغارات على جزيرة كمران
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي في محافظة صعدة شمال البلاد إلى قتيلين و9 مصابين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين.
اليمن.. قتيلان و9 مصابين في قصف أمريكي على صعدة وغارات على جزيرة كمران
سفينة تطلق صواريخ على موقع غير معلن، بعد أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات عسكرية ضد الحوثيين / Reuters
6 أبريل 2025

وأوضح البيان أن "الغارات الأمريكية على محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية ومنزل مواطن في منطقة حفصين بمحافظة صعدة أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 9 آخرين".

وأدان البيان استمرار "العدوان الأمريكي في استهداف المنازل والممتلكات المدنية"، معتبراً ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء السبت مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء غارات أمريكية على منطقة حفصين في صعدة، قبل أن يرتفع عدد الضحايا في اليوم التالي.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أعلنت جماعة الحوثي عن شن الطيران الحربي الأمريكي 5 غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن "العدوان الأمريكي استهدف جزيرة كمران بخمس غارات"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى حول القصف. ولم يصدر تعليق رسمي من الولايات المتحدة على الهجوم.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت أمريكا غارات على اليمن أسفرت عن مقتل نحو 70 مدنياً وإصابة نحو 150 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفق البيانات الحوثية التي لا تشمل ضحايا القوات التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، مهدداً بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

ورغم ذلك، تجاهلت الجماعة التهديدات الأمريكية، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفناً في البحر الأحمر رداً على استئناف إسرائيل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 165 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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