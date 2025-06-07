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ترمب يعلن انتهاء علاقته بإيلون ماسك ويهدده بـ"عواقب وخيمة".. ما القصة؟
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، الملياردير إيلون ماسك "بعواقب وخيمة" إذا موّل الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
ترمب يعلن انتهاء علاقته بإيلون ماسك ويهدده بـ"عواقب وخيمة".. ما القصة؟
ترمب يقول إن إيلون ماسك أساء احترام منصب الرئاسة وإن علاقته به قد انتهت / Reuters
7 يونيو 2025

وأكد ترمب في مقابلة هاتفية مع قناة "NBC نيوز" الأمريكية أن ماسك سيواجه عواقب وخيمة إذا قدم دعماً مالياً لمرشحين ديمقراطيين على حساب مرشحي الحزب الجمهوري، وقال: "إذا فعل ذلك، فسوف يتعيّن عليه التعامل مع العواقب، وهي خطيرة للغاية".

ورفض ترامب الإفصاح عن هذه العواقب وأضاف أنه لم يجر مناقشات بشأن التحقيق مع ماسك.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترمب "أفترض ذلك، نعم"، وأضاف أنه لا ينوي إصلاح علاقته مع ماسك بعد التداعيات العلنية.

في السياق، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن ماسك "أساء احترام منصب الرئاسة"، وأنه لا يخطط للتحدث معه في أي وقت قريب.

وعلق ترامب على تصريحات ماسك قائلاً: "أعتقد أنه أمر سيئ للغاية، لأنه كان غير محترم للغاية. لا يمكنك (ماسك) عدم احترام منصب الرئاسة".

وتزداد حدة التوتر بين ترامب وماسك، على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن "مشروع قانون خفض الضرائب"، مع تبادل التصريحات المضادة والاتهامات.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، قال ماسك، الخميس، إنه يعتقد أن ترمب يجب أن يُعزل من منصبه، وأن يتولى نائبه "جي دي فانس"، الرئاسة بدلاً منه.

مصدر:TRT Arabi
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