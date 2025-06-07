وأكد ترمب في مقابلة هاتفية مع قناة "NBC نيوز" الأمريكية أن ماسك سيواجه عواقب وخيمة إذا قدم دعماً مالياً لمرشحين ديمقراطيين على حساب مرشحي الحزب الجمهوري، وقال: "إذا فعل ذلك، فسوف يتعيّن عليه التعامل مع العواقب، وهي خطيرة للغاية".

ورفض ترامب الإفصاح عن هذه العواقب وأضاف أنه لم يجر مناقشات بشأن التحقيق مع ماسك.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترمب "أفترض ذلك، نعم"، وأضاف أنه لا ينوي إصلاح علاقته مع ماسك بعد التداعيات العلنية.

في السياق، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن ماسك "أساء احترام منصب الرئاسة"، وأنه لا يخطط للتحدث معه في أي وقت قريب.

وعلق ترامب على تصريحات ماسك قائلاً: "أعتقد أنه أمر سيئ للغاية، لأنه كان غير محترم للغاية. لا يمكنك (ماسك) عدم احترام منصب الرئاسة".

وتزداد حدة التوتر بين ترامب وماسك، على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن "مشروع قانون خفض الضرائب"، مع تبادل التصريحات المضادة والاتهامات.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، قال ماسك، الخميس، إنه يعتقد أن ترمب يجب أن يُعزل من منصبه، وأن يتولى نائبه "جي دي فانس"، الرئاسة بدلاً منه.