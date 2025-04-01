وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير فيدان سيلتقي بنظيره الفرنسي جان-نويل بارو، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، إلى جانب مناقشة العلاقات التركية-الأوروبية، والتطورات الأمنية في أوروبا، ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الأوضاع في غزة وسوريا.

وستتناول اللقاءات أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة رفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن توسيع الشراكات في مجالات الطاقة، والنقل، والسياحة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتعليم.

كما سيناقش الطرفان أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ورفع القيود المفروضة على الصادرات العسكرية، إضافة إلى تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة إنهاء وجود تنظيم PKK/YPG الإرهابي في شمالي سوريا ودعم جهود القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يخص العلاقات التركية-الأوروبية، سيؤكد فيدان ضرورة التعامل من منظور استراتيجي بعيداً عن المصالح السياسية الداخلية لبعض دول الاتحاد الأوروبي، وسيدعو إلى إزالة العقبات المصطنعة التي تعرقل التعاون بين الجانبين.

وعلى الصعيد الإقليمي، من المنتظر أن يدعو فيدان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات إسرائيل في المنطقة، وأن يشدد على ضرورة إنهاء الجرائم الإنسانية في غزة.

كما سيؤكد أهمية تعزيز التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا ورفع العقوبات عنها لتعزيز استقرار البلاد.

يُذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا وفرنسا شهدت استقراراً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 21 مليار دولار عام 2023، وارتفع إلى 22.5 مليار دولار في 2024.

كما تشكل الجالية التركية في فرنسا، التي تقدر بنحو 800 ألف شخص، جسراً مهماً لتعزيز التعاون بين البلدين.



