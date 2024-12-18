تركيا تبرز قلقها حيال السياسات الإسرائيلية في سوريا، حيث تؤكد أن إسرائيل تسعى لزعزعة استقرار البلاد من خلال ممارساتها الاحتلالية غير الشرعية، التي تجاوزت حدود مرتفعات الجولان. وأوضحت أن الحفاظ على سيادة الدولة السورية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث تجب مراعاة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ستشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة سبعة أسابيع. خلال هذه الفترة، من المقرر أن تُجرى مفاوضات حول تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المتوقع أن تشمل المزيد من الترتيبات المتعلقة بالأطراف المعنية.

تعتبر هذه التطورات دلالة على تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، حيث تؤثر التدخلات الخارجية بشكل ملحوظ على الأحداث الجارية. تركيا، بدورها، تؤكد من جديد على ضرورة تعزيز السيادة الوطنية لدول المنطقة، العمل على تحقيق السلام والاستقرار الذي يُنظر إليه كشرط أساسي للتنمية والتقدم.